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Hababam Sınıfı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve Hababam Sınıfı özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı konusu, özeti ve Hababam Sınıfı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı konusu nedir, Hababam Sınıfı oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir Özkul

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1975 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Nisan 1975 Salı

Senaryo: Umur Bugay

HABABAM SINIFI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Özel Çamlıca Lisesi' ne yeni bir idareci atanır. Tarih hocası olan Kel Mahmut, haylaz öğrencilerle dolu Hababam Sınıfı' nı disiplin altına almak için çaba sarfetmektir. Ancak, öğrencilerinde uslanmaya niyetleri yoktur. Kopya çekmeyi alışkanlık haline getiren, sigara içen ve sıkça okuldan kaçan öğrencilere, Mahmut hocanın ilginç cezaları vardır. Yaşları bir hayli ilerlemiş ve bir türlü okulu bitirememiş olan Hababam Sınıfı öğrencilerinden Ferit' in bir de çocuğu vardır.Bir gün çocuğa bakıcak kimse bulamayınca, onu okula getirmek zorunda kalır. Ancak, bu durumu okul sahibinin hoşuna gitmeyecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ertem Eğilmez Kemal Sunal Yönetmen Haberler

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