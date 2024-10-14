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Güzel Aşklar Diyarı Hakim neden yok? Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ayrılıyor mu?

Güzel Aşklar Diyarı Hakim neden yok? Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ayrılıyor mu?
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Güzel Aşklar Diyarı Hakim neden yok? Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinde oynayan Halil Ergün, "Hakim" karakterini oynuyordu. Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ayrılıyor mu ve Hakim neden yok soruları gündeme geliyor. Güzel Aşklar Diyarı Hakim kimdir, neden yok? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı Hakim Bey neden yok?

Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ayrılıyor mu? Kanal D ekranında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosu değişiyor. Hakim karakterini oynayan Halil Ergün diziden ayrılıyor mu ve Güzel Aşklar Diyarı Hakim neden yok soruları gündeme geliyor. Güzel Aşklar Diyarı Hakim neden yok? Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

GÜZEL AŞKLAR DİYARI HAKİM NEDEN YOK?

Kanal D'nin pazartesi akşamları seyirciyle buluşan dizisi "Güzel Aşklar Diyarı" Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilmeye devam ediyor. Mahsun Kırmızıgül'ün imza attığı dizinin geçen günlerde yönetmeni değişmişti.

Güzel Aşklar Diyarı Hakim neden yok? Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ayrılıyor mu?

Senaryo ekibindeki değişikliklerin ardından dizide dikkat çeken bir gelişme yaşandı; usta oyuncu Halil Ergün, canlandırdığı Hakim karakteriyle ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında yaptığı röportajda Ergün, "Dizinin başlangıcındaki hikayede babam beni başkasıyla evlendirmişti, asıl sevgilim Selma'ydı (Güneri). Ancak bu hikaye daha sonra kaldırıldı, nedenini bilmiyorum. Senaryonun oturması lazım. Önceden iki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıda bulunurum ama kendimi zorlamam" ifadelerini kullandı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Halil Ergün senaryoda kendisine bir ölüm sahnesi yazılmasını talep etti.

Güzel Aşklar Diyarı Hakim neden yok? Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ayrılıyor mu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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