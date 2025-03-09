CHP'de uzun yıllar önemli görevlerde bulunan ve 2024 Şubat ayında istifa eden Gürsel Tekin, siyaset sahnesine "Kararsızlar Partisi" ile dönüyor. "Ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor" diyen Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da partiye davet ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Gürsel Tekin parti mi kuruyor? Kararsızlar Partisi ne zaman kurulacak?

GÜRSEL TEKİN PARTİ Mİ KURUYOR?

Tekin ve beraberindeki kadro "Kararsızlar Partisi" ismini alacak yeni oluşumun detaylarını duyurmak için Mayıs ayına hazırlanırken konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama da geldi.

GÜRSEL TEKİN: TÜRKİYE'NİN UMUDUNU YENİDEN YEŞERTECEĞİZ

Gürsel Tekin, X hesabından yaptığı açıklamada "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye'nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor.

"BU SADECE BİR PARTİ OLMAYACAK"

Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi…" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DAVET ETTİM, KABUL ETMEDİ"

Sözcü Gazetesi'ne de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tekin, gazeteci Saygı Öztürk'ün bu hareketin içinde CHP'nin önceki genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilgisinin olabileceği yorumlarıyla ilgili sorusuna "Eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuracağımız Kararsızlar Partisi ile bir ilgisi yok. Kendisini davet ettim ancak kabul etmedi" yanıtını verdi.