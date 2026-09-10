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Gürpınar'da TYP temizlik personelleri için noter kurası çekildi

Gürpınar'da TYP temizlik personelleri için noter kurası çekildi
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Van'ın Gürpınar ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılında görevlendirilecek TYP temizlik personelleri için noter kurası çekildi. Kura eğitim bölgeleri esas alınarak bölgesel yapıldı; görevlendirmeler de aynı bölgesel dağılıma göre yapılacak.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılında görevlendirilecek Toplum Yararına Program (TYP) temizlik personelleri için noter kurası çekildi. Kura, eğitim bölgeleri esas alınarak bölgesel şekilde gerçekleştirildi. Görevlendirmelerin de aynı bölgesel dağılıma göre yapılacağı bildirildi.

Kura sonucunda asil ve yedek listelerde yer alan katılımcılar için TYP yeterlilik sorgulamaları yapılacak. Yapılacak kontrollerde, adayların programın şartlarını taşıyıp taşımadığı ve görevlendirmeye engel bir durumunun bulunup bulunmadığı değerlendirilecek. Yeterlilik kontrollerinin tamamlanmasının ardından, gerekli şartları sağlayan katılımcılar için Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni bir duyuru yayımlanacak.

GÖREVLENDİRME SÜRESİ 9 AY

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında TYP personellerinin 9 ay, yani 270 gün süreyle görev yapması planlanıyor. Görevlendirmeler, kura çekiminde olduğu gibi eğitim bölgeleri dikkate alınarak bölgesel olarak yürütülecek.

İŞ BAŞI ÖNCELİĞİ ASİL LİSTEDE

Yeterlilik sorgulamalarının tamamlanmasının ardından öncelikle asil listede yer alan katılımcılar, iş başı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından çağrılacak. Asil listede yer alan adayların, müdürlük tarafından yapılacak duyuruları ve çağrıları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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