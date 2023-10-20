CNN TÜRK TV'de hafta içi her gün yayınlanan, tartışma programının bugünkü konuğu Gürbüz Evren oldu. CNN TÜRK canlı yayın konukları kimler? Araştırılıyor. Bugün CNN TÜRK Konuğu olan Gürbüz Evren kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Evren hakkında "Gürbüz Evren biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?" Sorusu gündeme geldi. İşte Gürbüz Evren'in biyografisi…

"Gürbüz Evren kimdir, kaç yaşında, nereli?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. CNN TÜRK TV'de yayınlanan tartışma programının bugünkü konuğu Gürbüz Evren oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Gürbüz Evren kimdir, kaç yaşında, nereli? Gürbüz Evren biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler? Merak konusu oldu. Detaylar haberimizdedir…

GÜRBÜZ EVREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gürbüz Evren Erzurum, Pasinler doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdikten sonra yükseköğrenim için Fransa'ya giden Evren, Paris VIII Üniversitesi'nde Siyaset Sosyolojisi eğitimi gördü. Evren daha sonra Paris X Nanterre-La Défense Üniversitesi'nde Kent Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede lisansüstü eğitimini tamamlayan Gürbüz Evren 1998'de Türkiye'ye döndü. Ankara Üniversitesi'nde 4 yıl öğretim görevlisi olarak çalışan Evren, TRT İnt'te yayınlanan 'Memleket Saati' adlı programda 2 yıl Dış Politika yorumcusu olarak, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan 'Enine Boyuna' adlı programda ise 1 yıl sunucu olarak görev yaptı.

Gündüz Evren

GÜRBÜZ EVREN BİYOGRAFİSİ NEDİR, UZMANLIK ALANLARI NELER?

Ocak 2005'ten bu yana Başkent Üniversitesi kuruluşu Kanal B'de Dış Haberler Editörü olarak çalışan ve Kanal B'de cuma akşamları yayınlanan 'Bekleme Odası' adlı programı hazırlayıp sunan Gürbüz Evren'in, ' Sömürgecilik Tarihi Işığında Ermeni Sorunundaki Çıkar Odakları ' (Ümit Yayıncılık, 2002), ' AB Bekleme Odası'nda Türkiye'ye Dayatmalar ' (Ümit Yayıncılık, 2005) ve ' Avrupa Birliği sürecinde Kürtçülük ' (2007) ve ' Lütfen Uyanın: Son Celse, Türkiye Ermeni Soykırımı Suçlusu ilan Edilecek '(2008), Millet CHP Diyecek(mi) 2017, Avratlar Cenneti Fransa (2012), Girit'i Kaybetmenin Bitmeyen Acısı (2021), Facebook Yokken Buralar Tarlaydı (2014) isimli yayımlanmış kitapları bulunuyor. Başkent Üniversitesi'nin aylık dergisi olan ' Bütün Dünya ' dergisinin sürekli yazarı olan Gürbüz Evren, AB-Türkiye ilişkileri, Ermeni Sorunu, Siyasi İslam, İç ve Dış Politika alanlarında çalışmakta, bu konularda yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere konuşmacı olarak katılmaktadır. 2004 yerel seçimlerinde DSP'nin Ankara Etimesgut adayı olmuştur ama seçimleri kazanamamıştır. Memleket Partisi kurucu üyesi ve Parti Meclisi üyesidir.

Son olarak Gürbüz Evren evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede Fransızca ve İngilizce, Portekizce, orta derecede İtalyanca bilmektedir. Pek bilinmese de ünlü gazeteci yazar Nihat Genç'in kuzenidir ve bir Gençlerbirliği taraftarıdır.