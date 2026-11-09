Gürbulak'ta otobüste koltuk altına gizlenen 1 kilo 830 gram esrar ele geçirildi

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Gürbulak Gümrük Sahası’nda uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde koltukların altına özel aparatlar yardımıyla gizlenmiş 1 kilo 830 gram esrar ele geçirildi.

08 Kasım 2026 tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası’na gelen yolcu otobüsü, risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında bazı yolcu koltuklarında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, koltuk minderlerinin altındaki demir bölümlere özel aparatlar kullanılarak gizlenmiş ve siyah poşetlere sarılmış 1 kilo 830 gram esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ele geçirilen uyuşturucu maddenin 2026 yılı verileri esas alındığında yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 647 bin TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatılırken, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sınır kapılarında yürütülen risk analizine dayalı denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu