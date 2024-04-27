Günay Kodaz son dönemde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken ve araştırdığı bir isim haline geldi. İyi Parti'nin gelecek genel başkan seçimlerine aday olduğunu açıklayan Kodaz hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler aranıyor.GÜNAY KODAZ KİMDİR? İYİ Parti Genel Başkan adayı Günay Kodaz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

GÜNAY KODAZ KİMDİR?

Avukat Günay Kodaz, Türkiye'nin güneydoğusundaki Kahramanmaraş iline bağlı Elbistan ilçesinin İğde Kasabası'nda doğmuştur. İlköğrenim hayatına İğde İlkokulu'nda başlayan Kodaz, ortaokul eğitimini yine kasabanın yerel okulunda tamamlamıştır. Çalışma azmi ve hırsıyla öne çıkan Kodaz, lise eğitimini Çorum Sağlık Meslek Lisesi'nde başarıyla tamamlamıştır. Üniversite hayatına Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde adım atan Kodaz, hukuk alanındaki bilgi ve becerilerini bu saygın kurumda geliştirmiştir. Daha sonra, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kodaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzman tarih öğretmeni olarak görev yapmış ve eğitim alanında yetkinliğini kanıtlamıştır. Ayrıca, dil eğitimi için İngiltere'ye giderek The English Language Centre Eastbourne'de İngilizce eğitimi almıştır. Bu deneyim, uluslararası alanda kendini geliştirmesine olanak sağlamıştır. Hukuk alanındaki bilgi birikimi ve deneyimleriyle donanan Kodaz, avukatlık mesleğine adım atmıştır. Adaletin sağlanması ve insan haklarının korunması için kararlılıkla çalışan Kodaz, başarılı davalara imza atmış ve toplumda saygın bir yer edinmiştir.