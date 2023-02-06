Gümüşhane'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gümüşhane'de okullar tatil edildi mi? Son dakika Gümüşhane'de okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Gümüşhane'de okullar tatil mi? Merak ediliyor. Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Gümüşhane'de okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Gümüşhane'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gümüşhane'de okullar tatil edildi mi? Gümüşhane'de okullar yarın tatil mi?

Gümüşhane'de okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Gümüşhane Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Gümüşhane'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Gümüşhane'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gümüşhane'de okullar tatil edildi mi? Gümüşhane'de okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı, buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim kurumları ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.



6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Gümüşhane'de 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.