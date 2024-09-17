Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi?

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GÜLSEREN CEYLAN NE DEDİ?

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti, sık sık TikTok'ta canlı yayın yaparak takipçileriyle sohbet ediyor. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilere maruz kalan Gülseren Ceylan, canlı yayında bu eleştirilere yanıt verdi. Ceylan, kriterleri olduğuna vurgu yaparak, "Mahallede 65 yaşında bir adamla görüşecek değilim. Gerçekçi olalım. Elbette onun güçlü, ünlü, varlıklı ve komik olması kriterlerimi karşılıyor. Her şeyin güzel olmasında bunların payı var. Sizin de hayatta kriterleriniz yok mu?" ifadelerini kullandı.

GÜLSEREN CEYLAN KİMDİR?

Almanya'da göçmen bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Gülseren Ceylan, 26 yaşında olduğunu belirtmektedir. Bir süre Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile olan ilişkisi sayesinde gündeme gelmiştir. Ceylan, ilişkilerinin ciddi bir boyutta olduğunu ve ailesinin bu ilişkiyi desteklediğini dile getirmektedir.

Katıldığı bir programda ise şu sözleri paylaşmıştır: "24 değil, 26 yaşındayım ve Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. Ailem de bu ilişkiden haberdar ve tamamen destekliyor. Almanya'dan Türkiye'ye döndüm ve Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yolda ilerliyoruz."