Gülşah Durbay kimdir? Halk Tv konuğu Gülşah Durbay kaç yaşında, nereli? Gülşah Durbay biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Gülşah Durbay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gülşah Durbay kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Gülşah Durbay kimdir? Gülşah Durbay kaç yaşında, nereli? Gülşah Durbay biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Manisa doğumlu Gülşah Durbay, 4 Ocak 1988'de hayata gözlerini açtı. Eğitim hayatına memleketinde başlayan Durbay, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanında doktorasını tamamlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda özel bir şirkette yöneticilik görevini üstlenen Durbay, şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık hizmeti sunuyor. Ayrıca, CHP Manisa Gençlik Kolları'nda da aktif bir şekilde görev alıyor.