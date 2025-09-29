Güllü'nün eşi kimdir? Güllü neden boşandı? Gürol Gülter kimdir, ne iş yapıyor?

Ünlü arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Güllü, sahnedeki parlak kariyerinin yanı sıra özel yaşamındaki iniş çıkışlarla da gündemden düşmüyor. 1996 yılında evlendiği müzik yapımcısı Gürel Gülter ile yaşadığı evlilik, Güllü'nün kariyerine ara vermesine neden olmuş ve nihayetinde 2002 yılında boşanmayla sonuçlanmıştı. Peki Güllü neden boşandı? Güllü'nün eşi kimdir ne iş yapıyor? Güllü'nün evlilik hayatına dair detaylar haberimizde...

GÜLLÜ NEDEN BOŞANDI?

1990'ların en sevilen arabesk ve fantezi müzik sanatçılarından biri olan Güllü, özel yaşamıyla da sıkça gündeme gelmiştir. Ünlü şarkıcının özel hayatındaki en çok merak edilen konulardan biri, 1996 yılında evlendiği müzik yapımcısı Gürel Gülter ile yaşadığı evlilik ve sonrasında gerçekleşen boşanmadır.

Güllü'nün boşanmasının ardında, çift arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve velayet tartışmaları ön plana çıkmaktadır. Evlilik dönemi, sanatçının kariyerine ara vermesine sebep olmuş, sahne hayatındaki aktif rolünü kısıtlamıştır. 2002 yılında boşanma kararıyla yollarını ayıran Güllü ve Gürel Gülter'in ayrılığı, dönemin magazin basınında geniş yankı uyandırmıştır.

Boşanma süreci, sadece çiftin özel yaşamını değil, aynı zamanda Güllü'nün kariyer planlarını da etkilemiştir. Boşanmanın ardından Güllü, sahnelere geri dönerek müzik hayatına odaklanmış, profesyonel kariyerine hız kazandırmıştır.

GÜLLÜ'NÜN EŞİ GÜROL GÜLTER KİMDİR?

Güllü ve Gürel Gülter'in evliliği, müzik kariyeriyle birlikte magazin gündeminde sıkça yer bulmuştur. Boşanmanın temel nedenleri arasında anlaşmazlıklar, iletişim sorunları ve velayet meseleleri ön plana çıkmaktadır.

GÜROL GÜLTER NE İŞ YAPIYOR?

Gürel Gülter'in kariyerine bakıldığında, 1990'lı yıllarda arabesk ve fantezi müzik projelerine imza attığı görülmektedir. Güllü'den boşandıktan sonra ise müzik sektöründen çekilmiş, günümüzde medyadan uzak, sade bir yaşam sürdürmektedir. Güncel olarak herhangi bir meslekle ilgili kayda rastlanmamaktadır ve İstanbul'da sessiz bir hayat tercih ettiği bilinmektedir.