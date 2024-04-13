Güldür Güldür Show CANLI izle! SHOW TV Güldür Güldür Show yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Güldür Güldür Show yeni fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW CANLI İZLE

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. SHOW TV Kanalının canlı izleme linki için tıklayınız.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güldür GÜldür Show'un 369. Bölümünde; Hakim Hayati'nin yanına yeni atanan Erzurum sevdalısı mübaşir Sadık gelir. Davalar o kadar farklıdır ki Sadık şaşırır ve hakimin buna nasıl dayandığına hayret eder.