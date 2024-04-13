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Güldür Güldür Show CANLI izle! SHOW TV Güldür Güldür Show yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Güldür Güldür Show yeni fragmanı yayınlandı mı?

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SHOW TV GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW CANLI İZLE

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. SHOW TV Kanalının canlı izleme linki için tıklayınız.

CANLI DİZİ, FİLM, PROGRAM İZLEME KEYFİ

Dijital ortamda dizi, film ve programları takip ederek kolayca yeni bölümlere ulaşabilir, en sevilen yapımların merakla izlenen bölümlerini canlı olarak seyredebilirsiniz. En güncel ve en yeni bölümleri takip etmek içi telefon, tablet ve PC'lerinizden canlı yayın HD izleme linkine tıklayarak yayınlara ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güldür GÜldür Show'un 369. Bölümünde; Hakim Hayati'nin yanına yeni atanan Erzurum sevdalısı mübaşir Sadık gelir. Davalar o kadar farklıdır ki Sadık şaşırır ve hakimin buna nasıl dayandığına hayret eder.

Osman Demir
Osman Demir
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