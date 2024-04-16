Dünya yok olmanın eşiğinde ve insanlar son umutlarını bir arayışla arıyor. "Greenland: Son Sığınak", insanlığın son kalesini arayanların hikayesini anlatıyor. Bu aksiyon dolu film, geniş bir oyuncu kadrosuyla seyirciyi etkileyici bir hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. GREENLAND: SON SIĞINAK KONUSU NE? Son Sığınak oyuncuları kimler? İşte detaylar...

GREENLAND SON SIĞINAK KONUSU NE ?

"Greenland", insanlığın sonunu getirebilecek devasa bir felaketle yüzleşen bir ailenin mücadelesine odaklanıyor. Dünya, yaklaşmakta olan bir gök cismi tehdidi altındadır ve felaketi durdurmak için geri sayım başlamıştır. Sadece 48 saatlik bir süreleri vardır ve tek umutları, Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaktır. Hayatta kalma mücadelesi veren bir çift, oğullarıyla birlikte bu sığınağa ulaşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ancak yolda karşılaştıkları zorluklar ve insan doğasının karanlık yönleri, hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi daha da karmaşık hale getirir. Bu film, aksiyon dolu sahneleriyle ve duygusal derinliğiyle seyirciyi etkileyici bir serüvene davet ediyor.

SON SIĞINAK OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler -(John Garrity)

Morena Baccarin -(Allison Garrity)

David Denman -(Ralph Vento)

Hope Davis -(Judy Vento)

Roger Dale Floyd -(Nathan Garrity)

Andrew Bachelor -(Colin)

Merrin Dungey -(Major Breen)

Holt McCallany -(Tom)

Scott Glenn -(Dale)