Green Card 2024 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları ne zaman belli olacak? Green Card sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin her yıl düzenlediği ve dünya genelinden milyonlarca kişinin katıldığı Green Card çekilişi sonuçları merakla bekleniyor. Çekilişe katılanlar, Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı elde etme umuduyla sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Green Card 2024 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları ne zaman belli olacak? Green Card sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeşil Kart (Green Card) başvuruları, 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvurularını tamamlayan adaylar için sonuçlar, 4 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulanabilecek. Başvuru sahipleri, sonuçları https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü aracılığıyla görüntüleyebilecekler.