Gözaltına alınıp serbest bırakılan Levent Gültekin yaşadıklarını anlattı: Kimseye düşman değilim

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalındaki bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alındı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Gültekin, savcı ve hakimin karşısına çıkmadan serbest bırakıldığını ve hangi suçlamayla karşı karşıya olduğunu halen öğrenemediğini belirterek, "Ben kimseye düşman değilim" diyerek gözaltında yaşadıklarını anlattı.

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalındaki bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Gültekin, gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı.

"NEYLE SUÇLANDIĞIMI SÖYLEYEMEDİLER"

Gültekin, gözaltı sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, emniyette kendisine 17 Aralık tarihli yayının tamamının dökümünün gösterildiğini belirtti. Hangi ifadeleri nedeniyle suçlandığını sorduğunu aktaran Gültekin, "Poliste 17 Aralık'taki tüm yayının dökümünü önüme koydular. Hangi cümleden olduğunu sordum, bilmediklerini söylediler. İfadede 'Hangi cümlemden ötürü suçlandığımı bilmediğimden savunma yapamıyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

"SAVCI VE HAKİMİN KARŞISINA ÇIKMADIM"

Sabah saatlerinde savcılığa götürüldüğünü belirten Gültekin, "Sabah savcıya götürdüler. Savcı ifademi almadan, yurt dışı yasağıyla mahkemeye sevk etti. Mahkeme de ifademi almadan yurt dışı yasağı vererek serbest bıraktı. Savcıyı ve hakimi görmedim, neyle suçlandığımı da hala öğrenebilmiş değilim. Niye yurt dışına çıkamıyorum onu da bilmiyorum." dedi.

"BANA BUNU NİYE YAPIYORSUNUZ?"

Nezarethanede yaşadıklarını anlatan Gültekin, kendi kendine "Bana bunu niye yapıyorsunuz?" sorusunu sorduğunu belirterek, "Nezarethanede otururken kendi başıma şöyle bir duygudaydım. Bana bunu niye yapıyorsunuz ? Benim düşmanlığım yok ki ben hakkı çalınan öğretmenlerin liyakatsizlik sonucu hayatı cehenneme dönen gençlerin hakkını savunuyorum" dedi.

