Haberler

Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Gültekin'in "Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok" dediği öğrenildi.

  • Gazeteci Levent Gültekin, 17 Aralık 2025 tarihinde çektiği YouTube videosunda 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alındı.
  • Levent Gültekin, gözaltına alınmasına neden olan videoda herhangi bir kimseye adını vererek hakaret etmediğini ve suç unsuru görmediğini ifade etti.
  • Levent Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Gazeteci Levent Gültekin, bu gece İstanbul'da bir kafede oturduğu sırada gözaltına alındı. Avukatı Çağrı Çetin yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20'de Bebek'teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü" bilgisini paylaştı.

"HERHANGİ BİR KİMSEYE HAKARET ETTİĞİM BİR CÜMLE YOK"

Kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan Gültekin'in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim."

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

53 yaşındaki Gültekin Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Medya sektöründeki kariyerine 1995'de Yeni Şafak'la başladı. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000'de genel müdür oldu. 2000'in sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı.

2007'de Star Medya Grubu'nda, 2009'da Cine5 Medya Grubu'nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010'da Cine5'ten de ayrılınca köşe yazarlığı ve yorumculuğa başladı.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Yaşam
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSami Kaya:

Padişahım çok yaşa. Yalnız bu işin sonunda seçim var haaaa… Yoksa sandıkları da mı tutuklatacaksın…

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWingchun07 null:

kimseyi konuşturmayacaklar ya

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Alıç:

Muhalif yorum yapmak diye suç unsuru eklediler yasaya

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Türkiye, AKPKK'dan (İSRAİL HOLDİNG) ve MHPKK'dan (ERMENİSTAN HOLDİNG) biran önce kurtulmalıdır... Yüzünüze bakıp "HAMDOLSUN, İNŞAALLAH, MAŞAALLAH" diyen "RECEP", 2021 yılında YILDIRIM DEMİRÖREN'e "AZERBAYCAN'DA "KUMAR OYNATABİLMESİ" için izin verdi (2021)...ve Yıldırım Demirören 2021'den beri Azerbaycanda her türlü KUMARI OYNATIYOR... Gazze'deki VAHŞETİ 70,000 Müslümanın öldürülmesini seyrettiği yetmiyormuş gibi... ALLAH'IN (cc) GAZABI geliyor...uyarımı ciddiye alın...hiiiççç şaka yapmıyoru

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısefer gök:

Yoksulluğun, yasakların ve yolsuzluğun ortadan kaldırılacağı vadiyle çeyrek asırlık ikdidarın sonunda geldiğimiz zirve gece yarısı gazeteciye polis gözaltısı...sabaha beklesen ne olur ki...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay

Devlet üniversitesinin açık büfesi! Menüsü kadar fiyatı da olay
title