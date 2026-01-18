Haberler

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
İzmir'in Karabağlar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretle gündem olan Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un toplanan kalabalığa tövbe ettirdiği görüntüler ortaya çıktı.

  • Menzil lideri Muhammed Saki Erol, İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisinde binlerce kişinin katıldığı bir toplantı düzenledi.
  • Muhammed Saki Erol, toplanan kalabalığa Türk Bayrağı önünden selam verdi ve toplu tövbe ettirdi.
  • Kalabalık, 'Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşaallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim.' sözlerini tekrarladı.

Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine gerçekleştirdiği ziyaret, bölgede alışılmadık bir kalabalığa neden oldu. Ziyaret sırasında oluşan yoğunluk, çevrede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.

TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDEN SELAMLADI

Saki Erol kendisi için ilçede toplanan binlerce kişiyi pencereye asılan Türk Bayrağı önünden selamladı. Daha sonra kalabalığa toplu 'tövbe' ettirdi.

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

KALABALIK HEP BİR AĞIZDAN TEKRARLADI

Erol'un şu sözleri kalabalık tarafından tekrarlandı; "Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşaallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim."

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Yorumlar (5)

Teşkilatı mahsusa:

maşallah Allah kabul etsin inşallah

zırzop:

bir müslüman her daim tövbe etmeli

b8xs9brf4h:

Helal olsun izmir de yola gelecek inşallah

Hakkı Söyler:

Tevbe aracısız şekilde ve sadece Allah'a yapılır. Aksi şirke girer.

VEFA:

Memleketin en büyük sorunu ve problemi, memleketi içten içe çökerten, iyi insan olmayı değil ,yapıp yapıp tövbe etmeyi öğreten işte bu yobazlardır!

