Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
İzmir'in Karabağlar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretle gündem olan Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un toplanan kalabalığa tövbe ettirdiği görüntüler ortaya çıktı.
- Menzil lideri Muhammed Saki Erol, İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisinde binlerce kişinin katıldığı bir toplantı düzenledi.
- Muhammed Saki Erol, toplanan kalabalığa Türk Bayrağı önünden selam verdi ve toplu tövbe ettirdi.
- Kalabalık, 'Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşaallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim.' sözlerini tekrarladı.
Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine gerçekleştirdiği ziyaret, bölgede alışılmadık bir kalabalığa neden oldu. Ziyaret sırasında oluşan yoğunluk, çevrede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.
TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDEN SELAMLADI
Saki Erol kendisi için ilçede toplanan binlerce kişiyi pencereye asılan Türk Bayrağı önünden selamladı. Daha sonra kalabalığa toplu 'tövbe' ettirdi.
KALABALIK HEP BİR AĞIZDAN TEKRARLADI
Erol'un şu sözleri kalabalık tarafından tekrarlandı; "Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşaallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim."