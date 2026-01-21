Haberler

Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Pınarbaşında gündüz vakti yerleşim yerine inen kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri köpeği alıp götürdüler. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler kentte büyük paniğe neden oldu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gündüz saatlerinde yerleşim yerine inen bir kurt sürüsü paniğe neden oldu. Sokakta bulunan bir köpeği hedef alan kurtlar, köpeği alıp bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler ilçe sakinleri arasında tedirginlik yarattı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Luis Suarez, PSG'yi tek başına yıktı

Herkes bu adamı konuşuyor! Dünya devini tek başına yıktı
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti