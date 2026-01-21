Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Kayseri Pınarbaşında gündüz vakti yerleşim yerine inen kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri köpeği alıp götürdüler. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler kentte büyük paniğe neden oldu.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gündüz saatlerinde yerleşim yerine inen bir kurt sürüsü paniğe neden oldu. Sokakta bulunan bir köpeği hedef alan kurtlar, köpeği alıp bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler ilçe sakinleri arasında tedirginlik yarattı.