Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek

İstanbul Sancaktepe'de giysi kumbarasından kıyafet alan küçük bir kızı gören vatandaş o anlar kayda alıp "Kalbime oturdu bu an…" notuyla sosyal medyada paylaştı.

"YAZIKLAR OLSUN BU DEVRANA"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Sabah sabah yine boğazımız düğümlendi", "Tekstil ülkesinde kılık kıyafet her bütçe için uygun olmalı", "Yazıklar olsun bu devrana", "Batsın bu dünya" şeklinde yorumlar yapıldı.