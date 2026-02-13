Haberler

Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek

İstanbul Sancaktepe'de giysi kumbarasından kıyafet alan küçük bir kızın görüntülerini "Kalbime oturdu bu an…" notuyla paylaşan vatandaşın videosu, sosyal medyada duygusal ve tepkili yorumlara yol açtı.

İstanbul Sancaktepe'de giysi kumbarasından kıyafet alan küçük bir kızı gören vatandaş o anlar kayda alıp "Kalbime oturdu bu an…" notuyla sosyal medyada paylaştı.

"YAZIKLAR OLSUN BU DEVRANA"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Sabah sabah yine boğazımız düğümlendi", "Tekstil ülkesinde kılık kıyafet her bütçe için uygun olmalı", "Yazıklar olsun bu devrana", "Batsın bu dünya" şeklinde yorumlar yapıldı.

Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haber Yorumlarısade vatandaş:

boğazınız fazla düğümlenmesin o kıyafetleri alıp ikinci el giysi satan dükkanlara satıyorlar

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKEEPENİN YÜZYUL HEDİYESİ HALKA, GİDİN OY VERME DEVAM EDİN

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yeni versiyon garibanla gırgır geçmek, sanki vayandaşın ihtiyacını bizzat karşılıyor Allah büyüktür

Haber YorumlarıGüçlü tr:

yalan aqqqq.

