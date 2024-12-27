Görümcem görmesin, Yengem duymasın, Eltim yemesin, Kaynanam bilmesin helvası var mı?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur, sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Geçmişi 16. yüzyıla dek uzanan, Osmanlı mutfağında hangi adla da bilinen bir helva çeşidi vardır?

GEÇMİŞİ 16. YÜZYILA DEK UZANAN, OSMANLI MUTFAĞINDA HANGİ ADLA DA BİLİNEN BİR HELVA ÇEŞİDİ VARDIR?

A: Görümcem görmesin

B: Yengem duymasın

C: Eltim yemesin

D: Kaynanam bilmesin

Cevap: