Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Görümcef ilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görümce filmini izleyecek olanların merak ettiği Görümcekonusu nedir, Görümce oyuncuları kimler ve Görümce özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz, kardeşi Ahmet'e çok düşkün olan ve onu herkesten kıskanan bir kadındır, Ahmet, bir gün Deniz adında çok güzel bir kızla tanışır ancak Yeliz, annesi babası öldükten sonra kardeşinden hiç ayrı olmayı istememiştir. Bu nedenle Ahmet'in daha önceki sevgililerini ondan ayırmıştır. Denize de yapmak istediği şey; onu Ahmet'ten ayırmaktır. Bu nedenle, film boyunca bir sürü komik ve çılgınca şeyler yaşarlar.

Gupse Özay - Yeliz

Buğra Gülsoy - Ahmet

Eda Ece - Deniz

Zeynep Kankonde - Fatoş

Danilo Zanna - Francesco

Özlem Tokaslan - Sonay

Dilşah Demir - Nebo

İnci Pars Özgürgün - İnci