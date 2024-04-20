Gönül Dağı Keriman değişti mi? Gönül Dağı Keriman kimdir?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Gönül Dağı Keriman değişti mi ve Gönül Dağı Keriman kimdir, gerçek adı ne olduğu merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı Keriman değişti mi? Gönül Dağı Keriman kimdir?
Gönül Dağı Keriman değişti mi? Gönül Dağı Keriman kimdir? Gönül Dağı Keriman neden değişti? sorularına yanıt aranıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her Cumartesi seyircisiyle buluşuyor. Gönül Dağı Keriman değişti mi? Gönül Dağı Keriman kimdir? Detaylar haberimizdedir…
GÖNÜL DAĞI KERİMAN KİMDİR?
Gönül Dağı dizisinde Keriman karakterini oynayan Çiğdem Aygün, 7 Ekim 1987 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Aygün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunudur.