Gökhan Karaköse kimdir? Sorusu, bugün yapılan yeni atamaların ardından gündeme geldi ve birçok kişi tarafından Gökhan Karaköse hayatı ve biyografisi araştırma konusu oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse getirilmesinin ardından Gökhan Karaköse ismine dair önemli detaylar araştırılıyor. Peki, Gökhan Karaköse kimdir? Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse kaç yaşında, nereli? Gökhan Karaköse hayatı ve biyografisi!

GÖKHAN KARAKÖSE KİMDİR?

1978 Ankara Mamak doğumlu olan Cumhuriyet Savcısı Gökhan Karaköse, evli ve 3 çocuk babası. 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görev yaptığı Şereflikoçhisar Adliyesi'nde boşalan savcılık kadrosuna Afyon Adliyesi'nden Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı'nın atamasının gerçekleştiği 2010 yılın duyurmuştu. HSK Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.