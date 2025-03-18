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Godzilla filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Godzilla filmi ne zaman, nerede çekildi?

Godzilla filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Godzilla filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Godzilla filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Godzilla konusu, özeti ve Godzilla oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Godzilla filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Godzilla filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Godzilla filmini izleyecek olanların merak ettiği Godzilla konusu nedir, Godzilla oyuncuları kimler ve Godzilla özeti gibi konuları inceliyoruz.

GODZİLLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

1999 yılındayız. Filipinler'de tanımlanamayan dev yaratıklara ait kalıntılara rastlanmıştır. Bundan çok kısa bir süre sonra, Japonya'da nükleer santralde bir felaket meydana gelir. Şehirde santrale yakın olan bölge nükleer kirlilik nedeniyle tehlikeli bölge ilan edilmiştir. Amerikalı Joe Brody, resmi açıklamanın aksine bu felaketin bir deprem olmadığına inanmaktadır. Oğlu Ford askeri kuvvetlere alındığında, aklına gelen ilk düşünce Japonya'ya gidince babasını alıp Amerika'ya geri götürmek olur. Bu sırada Joe Brody, kirlilik olan bölgeye vardığında 15 yıl önceki alametlerin tekrar yayıldığını fark eder.Bir yaratık nükleer enerjiden beslenerek etrafında bir yıkımın izlerini bırakarak gitmiştir. Canavarı durdurmak için Amerikan ordusu harekete geçer. Bu sırada Ichrio Serizawa tarihöncesi çağlardan bu yana varolan efsanevi yaratık Godzilla'yı keşfeder. Devasa canavar Godzilla uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak harekete geçer!

GODZİLLA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Senarist : David S. Goyer, Max Borenstein

Oyuncular : Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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