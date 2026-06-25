Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci döverek öldürdü! O anları kaydedip paylaştılar

Fransa'nın güneyindeki Narbonne kentinde, 17 yaşındaki engelli ve devlet koruması altında olan Louis adlı gencin, bir çete tarafından darbedilerek vahşice öldürülmesi tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

POLİSE ŞİKAYET ETTİĞİ İÇİN PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre Louis, bu olaydan günler önce aynı grubun saldırısına uğramış ve polise giderek şikayetçi olmuştu. Şikayeti gurur meselesi yapan çete üyeleri, intikam almak amacıyla talihsiz genci bir şantiye alanına çekerek pusuya düşürdü. Saatler süren işkence ve ağır darbelere maruz kalan Louis, olay yerinde can verdi. Gencin cansız bedeni ise günler sonra bulundu.

VAHŞET ANLARINI SANİYE SANİYE KAYDETTİLER

Cinayeti işleyen şahıslar, Louis'yi öldürdükleri o korkunç anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Çetenin, yerde hareketsiz ve savunmasız halde yatan gencin kafasına peş peşe acımasızca tekmeler attığı ve bu vahşeti sosyal medyada bir güç gösterisi gibi paylaştığı ortaya çıktı.

5 SALDIRGAN BİRDEN TUTUKLANDI

Videonun arkadaş grupları arasında yayılması ve kurbanın ailesine ulaşmasının ardından adli makamlar hızla harekete geçti. Olayın ardından yakalanan 5 zanlı, "organize şekilde kasten adam öldürme ve işkence" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com