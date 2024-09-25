Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi?

Gibi dizisinin 6. sezonu için hazırlıkların başladığı duyuruldu. Ancak resmi yayın tarihi henüz kesinleşmemiş durumda. Tahminlere göre, yeni sezonun 2025 yılının ilk çeyreğinde, yani Ocak veya Şubat aylarında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Dizi, Absurd komedi türünde ve başrolünde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan gibi isimler yer alıyor. Peki, Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? Detaylar haberimizde...

GİBİ 6. SEZON NE ZAMAN?

Komedi türündeki popüler dizi Gibi'nin yeni sezonunun 2025 yılının ilk yarısında yayınlanması bekleniyor.

GİBİ 6. SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Dizinin popülaritesi ve önceki sezonların başarısı, hayranlarının yeni sezonu dört gözle beklemesine neden oluyor. Feyyaz Yiğit'in sosyal medya paylaşımlarıyla bu süreç hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olabilir.