Genco Erkal'ın cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? Genco Erkal'ın cenazesi nereye defnedilecek?

Usta sanatçı Genco Erkal'ın cenaze töreni ne zaman olacağı merak ediliyor. Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Genco Erkal, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Genco Erkal'ın cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? Genco Erkal'ın cenazesi nereye defnedilecek? Detaylar haberimizdedir...

GENCO ERKAL'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Genco Erkal'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada "Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, Türk tiyatrosunun onuru sevgili Genco Erkal'ı 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek anma töreni ile uğurluyoruz. Cenazesi Teşvikiye Camii'ndeki kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerini yer verildi.

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