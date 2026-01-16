Haberler

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
Maltepe'de bir AVM'nin bahçe katında kızlar arasında çıkan kavga tekme ve yumruklarla arbedeye dönerken, bazı vatandaşlar ayırmak yerine izlemekle yetindi; görüntüyü izleyenler "Gençlik nereye gidiyor?" yorumunu yaptı.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinin bahçe katında kızlar arasında çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların kullanıldığı arbedeye dönüştü.

AYIRMAK YERİNE İZLEMEKLE YETİNDİLER

Kavga sırasında alışveriş merkezindeki vatandaşlar tarafları ayırmak yerine merakla izledi. Kavga anlarını çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntüyü izleyenler "Gençlik nereye gidiyor?" yorumunu yaptı.

Yorumlar (6)

Mehmet Aydın:

Büyük Türkiye yüzyılı sergisini izliyoruz uyumaya devam Reisssss teşekkürler sağolasın sayende

Halis Abdullah:

Baba vurmuyor anne vurmuyor öğretmen vurmuyor...hata üstüne hata yapıyor...hata yaptığında baba iki tane çekse öğretmen iki tane çekse bakalım bir daha hata yapar mı

hatice halil:

zzırt kuşağı

Aykut ÇELİK:

Hayır dindar ve kindar gençlik

Dragoz:

Gençliğin biyere gittiği yok yeni dünya düzeninin insanları artık böyle dünyada da bunların etkisi görülüyor asıl felaket bu günkü çocukların 20 yıl sonra dünyayı yönetecek yerlere geldiğinde yaşanacak belkide her şey normal gelecek o günün insanlarına,başka bir yaşam tarzı başka bir bakış açısı hakim oluyor artık dünyada iyi yönleri de olabilir ama başka bir yaşam tarzı hızla yayılıyor ve normalleşiyor

ARSLANOGLU Hakan:

Geçmiş yıllarda kızlar için erkekler kavga ederdi. bu zamanda ise kızlar erkekler için kavga ediyorlar. Genelde aynı erkek sevgiliyi paylaşamayan kızlar kavga ediyorlar.

