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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 28 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 28 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?
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28 Şubat Cuma günü popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da puan durumu merak konusu oldu. Yarışmacı gelinlerin kıyasıya mücadele ettiği programda günün kazananı ve altınları kimin aldığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Gelinim Mutfakta'nın 28 Şubat 2025 tarihli bölümünde, dört gelin en iyi yemeği yapabilmek için kıyasıya bir rekabete girdi. Kayınvalideler, gelinlerin hazırladığı yemekleri tadarak puanlarını verdi. Günün sonunda, en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Peki, 278 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta programının 27 Şubat 2025 tarihli bölümünde, günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Işıl oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 28 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA TOPLAM PUAN DURUMU

EZGİ- 86 puan

IŞIL- 92 puan

EBRU- 63 puan

ŞİRİN- 76 puan

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanan ve gelinlerin yemek becerilerini sergilediği popüler bir yarışma programıdır. Her gün kayınvalideler tarafından verilen puanlar sonucunda en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altınla ödüllendirilir. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı toplayan gelin, 10 altın bileziğin sahibi olur.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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