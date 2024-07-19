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Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

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Kanal D'nin sevilen yemek yarışması programı 'Gelinim Mutfakta'da Nursel Ergin neden yok, ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Ergin'in programdan ayrılıp ayrılmadığı ve ayrılma sebebi merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Nursel Ergin neden yok, ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Daha önce Fatih Ürek, Demet Akalın, Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan gibi isimlerin sunuculuğunu üstlendiği Kanal D'nin sevilen yarışmanın sunucusu yine değişti. Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir...

GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN NEDEN YOK?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarının başında gelen Gelinim Mutfakta'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Uzun zamandır yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin, sessiz sedasız ayrıldı. Ergin'in yerine gelen isim de belli oldu.

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

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GELİNİM MUTFAKTA'DAN NURSEL ERGİN AYRILDI MI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucuları daha önce Fatih Ürek, Demet Akalın, Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan gibi isimlerin sunuculuğunu üstlendiği Kanal D'nin sevilen yarışmanın sunucusu yine değişti. Nursel Ergin'in ayrıldığı yarışmaya Show TV'deki Gelin Evi'nden ayrılan şarkıcı Aslı Hünel geldi. Kanal D, Hünel'in yer aldığı yeni sezon tanıtımını da yayınladı.

Nursel Ergin'in yeni sezonda dinlenmek ve ailesiyle zaman geçirmek istediği öğrenildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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