Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında bugünün birincisi merak konusu oldu. Yemek yapma becerilerini sergileyen yarışmacılar, günün sonunda birinciliği kimin kazandığını merakla bekliyor. Bu popüler televizyon programında kim birinci oldu araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Ocak Pazartesi günü puan durumu henüz açıklanmamıştır.