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Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Damla elendi mi?

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Televizyon ekranlarının popüler yemek yarışması programı 'Gelinim Mutfakta'da Damla'nın neden olmadığı merak konusu oldu. İzleyiciler, Damla'nın programdan elenip elenmediğini merak ediyor. Damla'nın durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelinim Mutfakta Damla elendi mi? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da geçen hafta kimin elendiği araştırılıyor. İzleyenler yarışma hakkındaki detayları aratıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Damla elendi mi?

DAMLA ELENDİ Mİ?

Gelinim Mutfakta'da Damla elendi.

GELİN MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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