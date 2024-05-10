Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın yeni yarışmacısı Damla kimdir merak konusu oldu. Programın yeni yarışmacısı olarak dikkat çeken Damla, yemek yapma becerileri ve kişiliğiyle ön plana çıkmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Çınar kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Damla Çınar İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan Damla Çınar, 1997 yılında doğmuş olup, 18 Mart 2024 tarihi itibarıyla 27 yaşındadır. Rabia ile kayınvalidesi olarak yarışmaya katılan Damla Çınar, 2 oğlu bulunmaktadır. İki farklı alanda çalışmakta olup, estetisyenlik ve aşçı yardımcılığı mesleklerini icra etmektedir. Hem estetisyenlik hem de mutfak alanında çalışarak, geniş bir yelpazede yeteneklerini sergilemektedir.