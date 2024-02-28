Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne?
Gelinim mutfakta 28 Şubat 2024 puan durumu ile günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin belli oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Yeşim, Gözde, Tuğba ve Şafak arasında birincilik mücadelesi haftanın ikinci gününde de kaldığı yerden devam ediyor. İzleyenler, bugünün birincisini merak ediyor. Peki, bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar!
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Salı puan durumu ne? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi her gün kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. Bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı merak ediliyor.
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU, ÇEYREK ALTINI KAZANDI?
Gelinim Mutfakta bugünkü en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Gözde oldu.