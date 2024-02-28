Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Salı puan durumu ne? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi her gün kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. Bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU, ÇEYREK ALTINI KAZANDI?

Gelinim Mutfakta bugünkü en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Gözde oldu.