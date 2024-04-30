Üye Girişi
Haberler

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE #128105 30 Nisan 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta programının 30 Nisan 2024 tarihli bölümünde puan durumu merak konusu oldu. Yemek yarışmasının son durumunu canlı izlemek isteyenler, detayları haberimizden öğrenebilirler.

30 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan ' Gelinim Mutfakta' programının puan durumu merak konusu oldu. Canlı yayınla ekranlara gelen programda gelinlerin kıyasıya yarışı içerisinde olduğu, puan durumunun ise henüz belli olup olmadığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin Puan Durumu Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Nihal Candan tekrar cezaevine girecek mi? Nihal Candan yeniden içeri mi giriyor? Sedef Şahin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? Sedef Şahin biyografisi! 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? #128176 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu? 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI: İşçi ve Emekçiler Bayramı anlamlı, uzun-kısa mesajlar! 1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 1 MAYIS KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR | #9940 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar hangisi? İstanbul alternatif güzergahlar neler? SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?#128653 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? #128669 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar tatil mi? #128226 1 Mayıs Çarşamba okullar kapalı mı? BAHAR son bölümde ne oldu? Bahar 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? BAHAR yeni bölüm fragmanı izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title