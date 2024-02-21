Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi her gün kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. Popüler yemek yarışması programı 'Gelinim Mutfakta'nın bugünkü birincisi kim oldu? İşte detaylar ve puan durumu! Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NE YAPILDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar 'Karadeniz Lezzet Topları' için yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'da yayınlanmaktadır.