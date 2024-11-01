Üye Girişi
Haberler

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta'nın 1 Kasım tarihli bölümünde kimin birinci olduğu ve altını kimin aldığı merak konusu oldu. Bu popüler yemek yarışmasında günün kazananları ve puan durumları izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 1 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 1 KASIM PUAN DURUMU

Detaylar geliyor...

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

Kayyum Can Aksoy ilçedeki billboardları tek tek değiştirdi
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu) Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km? Esenyurt'a gitmeyen belediye başkanları kim? (CHP Belediye Başkanları) Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Uşak nerede, hangi bölgeye ait? Uşak'ın neyi meşhur, nereler gezilir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve ödülün sahibi kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.