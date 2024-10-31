Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 31 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
Gelinim Mutfakta'nın 31 Ekim tarihli bölümünde yarışmanın birincisi ve altın sahibi merak konusu oldu. Gelinlerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada günün birincisi ve altın sahibi kim oldu? İşte detaylar ve puan durumu!
Gelinim Mutfakta yarışmasında, 31 Ekim tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 31 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı Aysun oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 31 EKİM PUAN DURUMU
AYSUN- 19 PUAN
EZGİ- 13 PUAN
SEREN- 12 PUAN
BEYZANUR- 7 PUAN