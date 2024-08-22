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Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı?

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Popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 22 Ağustos Perşembe günkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin merak konusu oldu. Yarışmada hangi gelin çeyrek altını kazandı? Popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 22 Ağustos Perşembe gününde çeyrek altını kazanan gelin araştırılıyor. Yarışmada bugün hangi gelin çeyrek altının sahibi oldu?

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 22 Ağustos Perşembe günkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 22 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKYA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Yasemin Kocakurt aldı.

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı?

23 AĞUSTOS YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma günü fragmanı yayınlandı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gelinim Mutfakta Gelinim Mutfakta Aslı Hünel Kanal D Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

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