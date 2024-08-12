Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 12 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı?

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 12 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 12 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKYA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en güzel kolay anne pastasını yaparak en yüksek puanı toplayan gelin Seda oldu ve çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NE YEMEK YAPILDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün 'Anne Pastası' yapıldı.