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GELİNİM MUTFAKTA 9 MAYIS 2024 İZLE | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altın aldı?

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Gelinim Mutfakta'nın 9 Mayıs 2024 tarihli bölümünde kimin birinci olduğu ve çeyrek altın ödülünü kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışmanın son bölümünü kaçıranlar ve sonuçları öğrenmek isteyenler, detayları haberimizde bulabilir.

9 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan ' Gelinim Mutfakta' programının puan durumu merak konusu oldu. Canlı yayınla ekranlara gelen programda gelinlerin kıyasıya yarışı içerisinde olduğu, puan durumunun ise henüz belli olup olmadığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. GELİNİM MUTFAKTA 9 MAYIS 2024 İZLE | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altın aldı?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA 9 MAYIS 2024 İZLE | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altın aldı?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 1384. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Müfide Hanım, Seda ve ailesini gereksiz masraf yapmakla suçluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 9 MAYIS 2024 İZLE | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altın aldı?

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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