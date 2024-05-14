Üye Girişi
Haberler

GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta'nın 14 Mayıs 2024 tarihli yeni bölüm tanıtımı merakla bekleniyor. Programın hayranları, yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyorlar.

14 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan ' Gelinim Mutfakta' programının puan durumu merak konusu oldu. Canlı yayınla ekranlara gelen programda gelinlerin kıyasıya yarışı içerisinde olduğu, puan durumunun ise henüz belli olup olmadığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 1387. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Seda, kayınvalidesi Müfide Hanım'ın yemek yapamadığını iddia edip, stüdyoya yaptığı kısırı getiriyor.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLEME LİNKİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin Kanal D Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

 Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

 Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Bahar 12. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Şaban Ataş cinayeti ne? Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında itiraf! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sözleri! En Güzel ve Anlamlı 19 Mayıs Mesajları 14 Mayıs TV Yayın Akışı #128250 Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu mu? Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? #127942 Galatasaray Süper Lig Kupasını derbide mi alacak? Az önce deprem mi oldu? 14 Mayıs en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 19 Mayıs niçin ilan edildi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır? Sinan Ateş'in öldürülme görüntüleri! Sinan Ateş ne zaman öldürüldü? BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İSKİ baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler? Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye neden soruşturma açıldı? Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarına dava mı açıldı? Selahaddin Eyyubi dizisinin Bernard'ı oynayan Berk Cankat nereli, kaç yaşında?
Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title