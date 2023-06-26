Gelinim Mutfakta bugün yok mu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D yayın akışında Gelinim Mutfakta yarışmasını göremeyen kullanıcılar tarafından Gelinim Mutfakta neden yok sorusu araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfak bugün yok mu, neden yok? Gelinim Mutfak bitti mi? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta yemek yarışması hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Her hafta yeni bir yarışmacının dahil olduğu programın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünü göremeyen kullanıcılar Gelinim Mutfakta neden yok sorusu araştırılmaktadır. Gelinim Mutfakta bitti mi merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfak bugün yok mu, neden yok? Gelinim Mutfak bitti mi? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA YOK MU, NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta yarışması bu hafta Kanal D'nin yayın akışında yer almadı. Gelinim Mutfakta programının resmi İnstagram hesabından yapılan açıklamada, "Gelinim Mutfakta programı olarak bayram süresince ara verdik. Bayramdan sonra 3 Temmuz Pazartesi günü nefes kesen final bölümleri ile yayında olacağız" ifadeleri yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA BİTTİ Mİ?

Gelinim Mutfakta yarışması bayram sebebiyle bu hafta ekranlarda yer almayacaktır. Kanal D'nin sevilen yarışması, 3 Temmuz Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecektir.