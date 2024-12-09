Gelin dizisi Hançer öldü mü (Kanal 7)?

Beyza, intikam hırsıyla riskli bir plan yapar ve kendisini Hançer ile birlikte uçurumdan aşağıya atar. Hançer'in kaybolduğunu öğrenen Cihan, çılgına döner ve bu olaydan dayısını sorumlu tutar. Cihan, Beyza ve Hançer'in kaza yaptığı aracı bulur ve yardım etmek için müdahale etmeye çalışır. Peki, Gelin dizisi Hançer öldü mü?

GELİN DİZİSİ HANÇER ÖLDÜ MÜ?

Gelin'de bu akşam; Beyza, kıskançlık hırsıyla Hançer ile kendisini ölümle burun buruna getirir. Cihan, olan bitenlerden dayısı ve Beyza'yı sorumlu tutar.

Beyza, intikam hırsıyla riskli bir plan yapar ve kendisini Hançer ile birlikte uçurumdan aşağıya atar. Hançer'in kaybolduğunu öğrenen Cihan, çılgına döner ve bu olaydan dayısını sorumlu tutar. Cihan, Beyza ve Hançer'in kaza yaptığı aracı bulur ve yardım etmek için müdahale etmeye çalışır.

9 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde Hançer arabada mahsur kalıyor. Mahsur kalan Hançer'i kurtarmaya giden Ceyhun arabaya doğru giderken patlama yaşanıyor. Hançer'in ölüp ölmediği ise henüz belli olmadı. Yeni bölümde Hançer'in durumu belli olacak.