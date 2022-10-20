STAR TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda son bölüm İZLE! Gecenin Ucunda 3.bölüm İZLE! Gecenin Ucunda 3.bölüm FULL HD izle!

Gecenin Ucunda son bölüm İZLE! Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gecenin Ucunda'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Gecenin Ucunda dizisinin yayınlanan son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Gecenin Ucunda son bölüm İZLE! Gecenin Ucunda 3.bölüm İZLE! Gecenin Ucunda 3.bölüm FULL HD izle!

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor. Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günü ekranlara geliyor.

GECENİN UCUNDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gecenin Ucunda Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.