Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Bir kadın, boşanma aşamasındaki eşini gece saatlerinde iş yerinde başka bir kadınla film izlerken yakaladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kadın, görüntüleri boşanma davasında delil olarak kullanacağını söyledi.

"BU ADAM EVLİ, HABERİN VAR MI?"

Gece saat 02.00 sıralarında eşinin iş yerine giden kadın, kapıyı açtığında eşini başka bir kadınla birlikte film izlerken gördü. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden kadın, görüntülerde eşinin yanında bulunan kadına, "Canım bu adam evli, senin haberin var mı?" diye sordu. Genç kadın ise, "Biz de tam onu konuşuyorduk" yanıtını verdi.

"EVDE 3 YAŞINDA ÇOCUĞU UYUYOR"

Görüntülerde eşine ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Şu an benim adıma utanıyorsun ama sen bir kadınsın. Ben sana daha neler gösteririm" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine diğer kadın, "Senlik hiçbir şey yok" dedi.

Aldatıldığını iddia eden kadın, eşinin söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Ne anlatıyorsa her şey yalan. Evde 3 yaşında çocuğu uyuyor" sözleriyle tepki gösterdi. Görüntülerdeki kadın ise, "Hayır öyle bir şey yok, kapat" diyerek kaydın sonlandırılmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com