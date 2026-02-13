Haberler

Gazze'ye 12 Bin Hisselik Kurban Konservesi Ulaştırıldı

Güncelleme:
2025 Kurban Bayramı kapsamında Gazze için kesilen 12 bin hisse kurbandan hazırlanan 475 bin adet et konservesi, Hayrat Yardım tarafından bölgeye ulaştırıldı. Yaklaşık üç yıl raf ömrüne sahip olacak şekilde hazırlanan konserveler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye sevk edilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Temel gıdaya erişimin son derece kısıtlı olduğu Gazze'de, uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen konserve kurban etlerinin, ailelerin gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Dağıtımların, yerel kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde Gazze'nin farklı bölgelerinde sürdürüldüğü bildirildi.

Hayrat Yardım yetkilileri, Gazze için kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür ederek, bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin gıda destekleri başta olmak üzere farklı alanlarda devam ettiğini kaydetti.

Senem Zafer
Haberler.com / Vakıf
