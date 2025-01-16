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Gazze savaşı bitti mi? Ateşkes ilan edildi mi?

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Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından İstanbul'da vatandaşlar, sevinçlerini araç konvoylarıyla ve sloganlarla dile getirdi. Gazze'de ateşkes ilan edildi mi? sorusunun yanıtını arayanlar için, İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Ateşkes haberlerinin ardından Gazzeliler, kutlama yaptı. Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki Gazzeliler, ellerinde bayraklarla ateşkes haberini kutladı. Vatandaşlar, İsrail- Gazze savaşının bitip bitmediğini merak ediyor. Peki, Gazze savaşı bitti mi? Ateşkes ilan edildi mi? Detaylar haberimizde...

GAZZE SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Anlaşmanın sağlanması sonrası Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Sani açıklamasında ateşkesin 19 Ocak itibariyle başlayacağını duyurdu.

Gazze savaşı bitti mi? Ateşkes ilan edildi mi?

Gazze savaşı bitti mi? Ateşkes ilan edildi mi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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