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Gaziantep'te 65 bin öğrenciye ayakkabı desteği

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Gaziantep'te 65 bin öğrenciye ayakkabı desteği
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Gaziantep'te hayırsever iş insanları Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav, ihtiyaç sahibi 65 bin öğrenciye ayakkabı desteğinde bulunacak. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek yardım için düzenlenen protokol törenine Vali Kemal Çeber de katıldı.

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik önemli bir destek için harekete geçildi. Hayırsever iş insanları Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav tarafından Erdem Soft aracılığıyla sağlanacak 65 bin çift ayakkabının öğrencilere ulaştırılması amacıyla protokol imzalandı.

65 BİN ÖĞRENCİYE 65 BİN ÇİFT AYAKKABI

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber de katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, ihtiyaç sahibi 65 bin öğrenciye toplam 65 bin çift ayakkabı dağıtılacak.

VALİLİKTEN HAYIRSEVER İŞ İNSANLARINA TEŞEKKÜR

Gaziantep Valiliği, eğitime ve ihtiyaç sahibi çocuklara sağlanan destek dolayısıyla hayırsever iş insanları Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav'a teşekkür etti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep'in hayırseverlik kültürüne dikkat çekilerek gerçekleştirilen yardımın çocuklara yönelik anlamlı bir destek olduğu belirtildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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