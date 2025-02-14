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Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Şubat GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Şubat GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil, Nizip su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 15 Şubat 2025 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 15 Şubat Gaziantep su kesintisi saatleri...

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 15 Şubat 2025 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 15 Şubat Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde...

15 ŞUBAT GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Şubat GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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